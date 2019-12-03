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Минобороны РФ ответило на обвинения NYT в бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Министерство обороны России назвало информационным вбросом публикацию газеты The New York Times (NYT) о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии российскими военными. В своем сообщении военное ведомство добавило, что доказательства издания «примитивны» и «беспредметны».

Напомним, как утверждает NYT, российский самолет 16 августа нанес удар по жилому комплексу в Сирии, в котором проживали перемещенные семьи, в результате чего погибло 19 человек. Атака произошла на окраине города Хасс. Местные жители заявили изданию, что лагерь находился в восьми милях (около 10 км) от линии боевых действий, и поблизости не было военных. Журналисты NYT сделали вывод о причастности к атаке российских военных, сопоставив фотографии и видеозаписи очевидцев с материалами, полученными от сети наблюдателей в Сирии. Среди этих материалов, как утверждает NYT, были записи переговоров сирийских и российских летчиков, бортовые журналы и аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерами.

«К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляются голосом в открытом радиоэфире»,— приводятся слова официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова в пресс-релизе ведомства, поступившем в “Ъ”. Он добавил, что с учетом этого факта остальные «псевдодоказательства» издания «примитивны, беспредметны и по-русски называются "пальцем в небо"».

По словам господина Конашенкова, на прошлой неделе с NYT подписала соглашение по проведению совместных расследований «Сирийская обсерватория по правам человека», «ранее прославившаяся фейками». Господин Конашенков отметил, что «вброс» «произошел по обоюдному согласию».

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