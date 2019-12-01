New York Times обвинила российских военных в атаке на лагерь беженцев в Сирии

Российский самолет 16 августа нанес удар по жилому комплексу в Сирии, в котором проживали перемещенные семьи, в результате чего погибли 19 человек, сообщает The New York Times (NYT). Среди погибших — четыре семьи. Одной из жертв стала беременная женщина. Бомбардировка, по данным NYT, произошло на окраине города Хасс. Местные жители заявили изданию, что лагерь находился в восьми милях (около 10 км) от от линии боевых действий, и поблизости не было военных.

Журналисты NYT сделали вывод о причастности к атаке российских военных, сопоставив фотографии и видеозаписи очевидцев с материалами, полученными от сети наблюдателей в Сирии. Среди этих материалов, как утверждает NYT, были записи переговоров сирийских и российских летчиков, бортовые журналы и аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерами. Среди фраз, которые, по мнению NYT, указывают на участие россиян в бомбардировках — кодовые «сработал», «отправляй конфету» и «21», сказанные по-русски.