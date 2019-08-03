СМИ: Вашингтон пригрозил Лондону отказом от торговой сделки из-за цифрового налога

Администрация президента США предупредила Великобританию о том, что Вашингтон может отказаться от заключения соглашения о свободной торговле в случае введения налога на компании, оказывающие цифровые услуги, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. Эта мера может затронуть таких IT-гигантов, как Amazon, Google, Facebook и Twitter.

Как отмечается, предупреждение было вынесено «на нескольких уровнях». Конгресс США готов заблокировать начало официальных переговоров — без его одобрения сделка невозможна.

В материале говорится, что вести цифровой налог в 2% предложил бывший министр финансов Великобритании Филип Хаммонд. Закон об этом может быть принят осенью 2019 года, а вступить в силу — в апреле 2020. Цифровой налог принесет британскому бюджету свыше 400 млн фунтов стерлингов ($486 млн) к 2022 году.

Напомним, во Франции уже разработали законопроект, который устанавливает налог в 3% на общую годовую прибыль компаний, которые предоставляют цифровые услуги пользователям. Доход организации должен быть не ниже €750 млн в целом по миру и €25 млн во Франции. Эта мера в первую очередь коснется американских компаний, которые лидируют в сфере цифровых услуг. США выступили против этого решения. Американский президент Дональд Трамп пригрозил Франции ответными мерами.

Подробнее — в материале “Ъ” «США готовятся к новой торговой войне».