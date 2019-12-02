Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России

Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ). С 3 декабря страна переходит на новую систему, предполагающую проведение всех расчетов и процессинга по переводам через НБТ. Как узнал “Ъ”, всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, но НБТ отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую.

В самом НБТ, однако, отрицают, что запуск новой системы скажется на поступлении денежных средств из России. «Мы уже работаем с системой "Юнистрим", подписано соглашение с Western Union, осталось решить технические вопросы, также в ближайшее время (сегодня-завтра) будет подписано соглашение с системой Contact»,— пояснили в НБТ.

Подробнее о возможных проблемах с переводами в Таджикистан читайте в публикации “Ъ”.