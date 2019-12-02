Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк со 2 декабря запускает два сезонных вклада с повышенными ставками для розничных клиентов «Новогодний бонус» и «Выгодный старт», сообщила пресс-служба банка.

Вклад «Новогодний бонус» можно открыть до 15 января 2020 года включительно, ставка при сроке от четырех до девяти месяцев составит 4,85% годовых, на срок девять месяцев — 5,25%.

Вклад «Выгодный старт» можно открыть до 31 января 2020 года включительно, ставка при сроке шесть месяцев составит 5,00%, на срок один год — 5,50%, на срок полтора года — 5,85%. При этом «Выгодный старт» доступен только новым вкладчикам банка, которые в период с 20 октября 2018 года по 20 ноября 2019 года не открывали в нем срочные вклады. Минимальная сумма обоих депозитов — 50 тыс. руб., вклады не пополняемые.

В начале ноября Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях. Решение было связано со снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября.

Подробнее о вкладах в Сбербанке — в материале “Ъ” «Сбербанк отстал от вкладчиков».