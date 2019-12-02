В Оренбургской области завели дело после обрушения моста

Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 216 УК РФ) после обрушения автомобильного моста в Оренбурге, в результате которого пострадали два человека, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР). После обрушения моста первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин объявил о введении в городе режима ЧС, передает ТАСС.

Мост обрушился вечером 2 декабря, примерно в 19:10. Двух водителей грузового и легкового автомобиля госпитализировали в больницу. По предварительным данным, во время ремонта моста через улицу Терешковой были нарушены правила безопасности, что привело к обрушению конструкций.

Директор главного управления дорожного хозяйства региона Дмитрий Хусид также сообщил на заседании оперативного штаба, что мост обрушился в тот момент, когда по нему ехал Mercedes, груженый щебнем, вес которого был больше допустимого. Это могло стать одной из причин обрушения, сказал господин Хусид.