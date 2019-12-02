В Оренбурге обрушился мост на выезде из города

В понедельник, 2 декабря, в Оренбурге произошло обрушение моста на выезде из города в районе улицы Терешковой. По информации пресс-службы областного правительства, в результате происшествия пострадали два человека, госпитализированные с ушибами.

В Оренбурге рухнул автомобильный мост. Есть пострадавшие



Около 7 часов вечера в Оренбурге произошло обрушение автомобильного моста на улице Терешковой. По предварительной информации есть пострадавшие.



Установлены предварительная версия #orenru #оренбург https://t.co/1KRodoJ1uQ pic.twitter.com/WeWNlED7h7 — Новости Оренбурга (@orenru) 2 декабря 2019 г.

«Рухнувший путепровод был закрыт на плановый ремонт. По имеющейся информации, конструкция не представляет дальнейшей угрозы. На месте инцидента работают экстренные службы, туда выехал первый вице-губернатор Сергей Балыкин, вице-губернатор по социальной политике Татьяна Савинова и глава Оренбурга Дмитрий Кулагин»,— уточнили в пресс-службе правительства региона.

Организован объезд опасного участка дороги.

Андрей Сазонов, Самара