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В Оренбурге обрушился мост на выезде из города

В понедельник, 2 декабря, в Оренбурге произошло обрушение моста на выезде из города в районе улицы Терешковой. По информации пресс-службы областного правительства, в результате происшествия пострадали два человека, госпитализированные с ушибами.

«Рухнувший путепровод был закрыт на плановый ремонт. По имеющейся информации, конструкция не представляет дальнейшей угрозы. На месте инцидента работают экстренные службы, туда выехал первый вице-губернатор Сергей Балыкин, вице-губернатор по социальной политике Татьяна Савинова и глава Оренбурга Дмитрий Кулагин»,— уточнили в пресс-службе правительства региона.

Организован объезд опасного участка дороги.

Андрей Сазонов, Самара


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