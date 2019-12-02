ФК «Тамбов» сыграл вничью с «Краснодаром»

В рамках 18-го тура Российской премьер-лиги ФК «Краснодар» 2 декабря принимал на своем поле «Тамбов». Перед командами сегодня стоят совершенно разные цели: хозяева пытаются вести борьбу за лидерство в чемпионате, а гости – сражаются за сохранение прописки в РПЛ. Не смотря на это, «Тамбов» смог выстроить грамотную игру в обороне и на глазах 15,4 тыс. болельщиков соперника сохранил свои ворота сухими. Впрочем, и забить гостям не удалось, хотя моменты были, особенно в самом конце второго тайма. В результате – нулевая ничья, по итогам которой «Тамбов» с 18 очками опустился на 14-е место в таблице. В следующем туре единственный представитель Черноземья в РПЛ примет на домашнем стадионе «Оренбург».

Подробнее о том, кто сегодня учит ФК «Тамбов» не проигрывать, в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий