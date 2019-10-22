ФК «Тамбов» возглавил Сергей Первушин

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов» назначен Сергей Первушин, сообщила пресс-служба клуба. На этом посту господин Первушин сменил Александра Григоряна, ушедшего в отставку на минувших выходных после третьего подряд поражения команды. В тренерском штабе остаются работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов, добавили в пресс-службе. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков пояснил “Ъ-Черноземье”, что Сергей Первушин назначен на три ближайших тура, по итогам которых он либо останется, либо будет назначен новый наставник. «Кандидатуру на замену Александру Григоряну мы не искали, потому что никто его не собирался убирать – тренер сам решил уйти»,– добавил господин Худяков.

Сергею Первушину 49 лет. В начале игровой карьеры и ее завершении выступал за тамбовский «Спартак». В июне 2013 года стал тренером созданного ФК «Тамбов» и возглавлял команду до октября. В том же году получил лицензию «А», позволяющую тренировать клубы Российской премьер-лиги. В 2015-м вернулся в тренерский штаб клуба, работал помощником главного тренера.

О планах «Тамбова» на дебютный сезон в РПЛ читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Клубы играют за прописку».

Александр Прытков