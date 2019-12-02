Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте.

Господин Зеленский эти документом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности». Правительство должно будет проработать вопрос о диверсификации топлива до 1 июля 2020 вопроса.

Помимо этого, украинское правительство должно будет принять меры для сохранения транзита природного газа через Украину после 1 января 2020 года, а также для снижения негативного влияния на экономику санкций со стороны России. Это касается товаров, экспорт которых был ограничен или оказался под запретом, например, нефти и нефтепродуктов.

Контракт России и Украины на транзит и поставку газа рассчитан до 31 декабря. «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить этот контракт или заключить новый при условии обнуления всех судебных требований в рамках Стокгольмского арбитража. Украинская компания назвала эти условия неприемлемыми. 29 ноября прошел очередной раунд газовых переговоров, Киев заявил, что по некоторым вопросам удалось достичь компромисса.

Подробнее о требованиях «Газпрома» читайте в публикации “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».