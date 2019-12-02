04 декабря, среда
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Facebook вводит функцию экспорта фотографий и видео в Google Photos

Социальная сеть Facebook разрешила пользователям экспортировать свои фотографии и видеозаписи в сервис Google Photos. Пока что новая функция тестируется в Ирландии, начало ее работы по всему миру планируется на начало 2020 года, говорится в сообщении Facebook.

Также в компании допустили, что в дальнейшем может быть реализован экспорт медиафайлов в другие сервисы. Функция представлена в рамках реализации проекта Data Transfer Project (соглашение между Apple, Google, Microsoft, Facebook и Twitter, предполагающее упрощение передачи информации).

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