Facebook вводит функцию экспорта фотографий и видео в Google Photos

Социальная сеть Facebook разрешила пользователям экспортировать свои фотографии и видеозаписи в сервис Google Photos. Пока что новая функция тестируется в Ирландии, начало ее работы по всему миру планируется на начало 2020 года, говорится в сообщении Facebook.

Также в компании допустили, что в дальнейшем может быть реализован экспорт медиафайлов в другие сервисы. Функция представлена в рамках реализации проекта Data Transfer Project (соглашение между Apple, Google, Microsoft, Facebook и Twitter, предполагающее упрощение передачи информации).