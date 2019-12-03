Транспорт транспорту рубль выклюет

Все проекты транспортной части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (так называемого «13-го нацпроекта») в следующем году пройдут оценку их социально-экономического эффекта. Методика такой оценки опубликована 2 декабря правительством. Предполагается, что единый подход к измерению полезности проектов позволит ранжировать их по вкладу в экономику и выбирать для господдержки наиболее эффективные. Что ждет инвесторов недостаточно эффективных проектов, пока неясно — этот вопрос, видимо, будет решаться уже при разработке порядка проведения оценки.

Белый дом утвердил единую методику оценки социально-экономического эффекта от реализации транспортных проектов. Как следует из опубликованного вчера постановления правительства, речь идет об инфраструктуре, которую планируется строить или реконструировать с привлечением бюджетных средств или госгарантий. Необходимость введения методики объясняется огромным объемом вложений в инфраструктуру — транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (он, напомним, имеет статус нацпроекта) потребует вложения 6,3 трлн руб. до 2024 года — и 3 трлн руб. из этих средств приходятся на бюджет.

Другая причина появления методики — отсутствие единых подходов к анализу эффекта от реализации таких проектов. Это мешает их ранжировать для принятия решений о возможной господдержке. «Для разных проектов ведомства и госкорпорации применяли различные методики оценки, каждый — свою, не было единого стандарта, поэтому невозможно было сравнить один оцененный проект с другим и выбрать тот, где эффект больше»,— пояснил “Ъ” глава Минэкономики Максим Орешкин.

Теперь оценивать эффект от реализации транспортных проектов будет Минэкономики.

Новая методика, как отметил вчера первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, оценивает прямые и косвенные последствия вложений. Учитываться будут эффекты от самого строительства объекта, от его эксплуатации, от ликвидации инфраструктурных ограничений, от экономии времени в пути для пассажиров и грузов, от повышения безопасности, а также агломерационный эффект (предполагает повышение экономической активности в связи с расширением рынков сбыта и труда). По всем этим показателям методика предусматривает формулы расчета монетизации — (например, экономии времени в пути — предполагается, что его высвобожденная часть будет использована для осуществления экономической деятельности). Учитываются также оценка налоговых поступлений и расходов бюджетной системы при предоставлении госгарантий. В результате анализа для каждого инфраструктурного проекта будет рассчитан социально-экономический эффект, основанный на двух ключевых показателях: прирост ВВП и бюджетный эффект (сальдо прироста отчислений в бюджетную систему и размера господдержки).

В правительстве предполагают, что такой набор данных позволит оценить эффективность реализации проектов — а исходя из этого, они будут ранжироваться по величине предполагаемого эффекта. Соответственно, государство сможет выбрать наиболее эффективные для оказания господдержки — Антон Силуанов ждет повышения качества бюджетных вложений в инфраструктуру.

По словам Максима Орешкина, такую оценку в тестовом порядке уже прошли более десятка проектов, предусматривающих строительство дорог и аэропортов. В течение следующего года все транспортные проекты комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в том числе и с привлечением инвестиций госкомпаний и регионов) пройдут оценку по новой методике. По итогам, как отмечается в постановлении правительства, Минэкономики должно представить в Белый дом доклад о результатах работы. Как выставленные чиновниками оценки скажутся на проектах с недостаточной эффективностью, из постановления непонятно. Видимо, этот вопрос будут решать уже при разработке порядка проведения оценки — подготовить такой документ Минэкономики должно в течение трех месяцев.

Евгения Крючкова