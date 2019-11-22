Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

Как выяснил “Ъ”, 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в «листе ожидания» комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие — расширение аэропортов Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, однако на данный момент денег на них в бюджете нет. Эксперты считают подобный подход логичным: пассажиропоток большинства региональных аэропортов растет медленно, и их расширение не является первоочередной задачей.

Общий объем инвестиций в 27 мероприятий по развитию региональных аэропортов, попавших в «лист ожидания» комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), оценивается в 174,7 млрд руб., следует из материалов заседания правительственной комиссии по транспорту, прошедшей 20 ноября. Из этой суммы 88 млрд руб. приходится на бюджет, остальную часть должны составить вложения частных инвесторов.

По итогам правкомиссии в КПМИ вошли строительство зерновых терминалов в Тамани и Азове и расширение угольного терминала в порту Ванино. По словам собеседников “Ъ” в правительстве, проекты включены, так как внебюджетная часть их финансирования подтверждена инвесторами. Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования. Эти проекты могут попасть в КПМИ в том случае, если какие-то из уже включенных в план проектов будут опаздывать либо будут исключены, говорит собеседник “Ъ”. Сейчас в КПМИ помимо прочего включеныв проекты расширения инфраструктуры 70 аэропортов. Всего же в России, согласно государственному реестру, 238 гражданских аэродромов.

В Минфине переадресовали вопросы “Ъ” Минтрансу. В Минтрансе сообщили, что новые проекты могут попасть в КПМИ в случае выделения дополнительных средств из бюджета.

Из тех 27 аэропортовых проектов, которые остались в «листе ожидания», 15 имеют высокий индекс социально-экономических эффектов, по оценке аналитического центра при правительстве. Самый крупный проект — расширение пропускной способности аэропорта Толмачево в Новосибирске за 41,1 млрд руб. В том числе 16,6 млрд руб. предполагается потратить из бюджета на строительство новой ВПП, а на частные средства должен быть реконструирован аэровокзал. Это позволит увеличить пассажиропоток в 2,4 раза, до 14,3 млн пассажиров в год, и создать 28 новых межрегиональных маршрутов. Среди других проектов — расширение инфраструктуры аэропортов Красноярска (10,2 млрд руб.), Тюмени (10,4 млрд руб.), Геленджика (8 млрд руб.), Улан-Удэ (1,9 млрд руб.), Хабаровска (6,1 млрд руб.), Брянска (2,8 млрд руб.), Краснодара (18 млрд руб.), Анапы (1,5 млрд руб.), Кемерово (6,7 млрд руб.), Уфы (1,5 млрд руб.), Мурманска (3,7 млрд руб.), Сыктывкара (14,7 млрд руб.), Перми (4,9 млрд руб.) и Астрахани (5,7 млрд руб.). Еще 12 аэропортов не имеют высокого потенциала, но также внесены в план. Это аэропорты Омска, Иркутска, Беслана, Барнаула, Курска, Чебоксар, Воркуты, Тамбова, Магаса, Усть-Кута, Чары и Элисты.

Елена Сахнова из «ВТБ Капитала» отмечает, что большинство региональных аэропортов недозагружены, так как большая часть пассажиров летит через Москву. По ее оценке, в ближайшие годы российские авиакомпании будут увеличивать пассажиропоток на 6–8% в год. «При таких темпах роста расширение аэропортовой инфраструктуры не является первоочередной задачей»,— считает эксперт. Существенное ускорение роста пассажиропотока возможно при снижении цены билетов, чего в ближайшие годы не ожидается, говорит госпожа Сахнова. К тому же модернизация аэровокзальной инфраструктуры приведет к росту ставок аэропортовых тарифов, что тоже не поспособствует падению цен на билеты.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что попавшие в лист ожидания проекты могут попасть в КПМИ в случае, если доходы бюджета резко вырастут. По его словам, ряд проектов имеют серьезный инвестиционный потенциал. Так, аэропорт Новосибирска становится крупным пересадочным узлом, но и этого бывает недостаточно для выделения федеральных субсидий, отмечает эксперт.

Герман Костринский, Анастасия Веденеева