Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом 2019 года по версии журнала France Football. Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году). Таким образом он обошел Криштиану Роналду — тот является обладателем пяти «Золотых мячей».

Церемония награждения прошла в Париже. Информацию о том, что «Золотой мяч» в этом году получит именно Месси, за несколько дней до вручения премии опубликовали сразу несколько изданий, включая испанские Marca и El Mundo Deportivo. Главным конкурентом 32-летнего форварда «Барселоны» считались нидерландский защитник Вирджил ван Дейк, в составе «Ливерпуля» ставший победителем Лиги чемпионов, а также португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Лучшим вратарем этого года стал бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон. Игрок получил приз имени Льва Яшина, об учреждении которого France Football объявил в сентябре.

«Золотой мяч» — главная индивидуальная награда в футболе. Была учреждена в 1956 году. Вручается по итогам голосования спортивных журналистов. Так решил учредитель награды главред журнала France Football Габриэль Ано.

О вручении награды — в публикации “Ъ” «Лионель Месси стал шестикратным».