Журнал France Football учредил премию имени Льва Яшина

Французский журнал France Football учредил премию лучшему голкиперу. Награда получила имя советского вратаря Льва Яшина, сообщает пресс-служба издания.

Премию будут вручать по итогам календарного года, отбирать победителя будут 180 журналистов из разных стран. Список номинантов озвучат 21 октября во Франции. Премию вручат на церемонии награждения лауреатов «Золотого мяча». Она пройдет 2 декабря в парижском театре Шатле.

Напомним, Международная федерация футбола признала Льва Яшина лучшим вратарем XX века. В 1963 году Яшин получил «Золотой мяч». Он также был олимпийским чемпионом (1956) и победителем чемпионата Европы (1960).

О карьере Льва Яшина читайте в публикации журнала «Огонек» «Игрок №1».