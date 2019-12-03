Аудиторы СРОслись

Растянувшееся более чем на три года объединение саморегулируемых организаций (СРО) на рынке аудита подошло к концу. Крупнейшие аудиторские компании определили исход борьбы двух СРО, приняв решение о переходе в СРО ААС по итогам съезда 2 декабря. Она и останется единственной на этом рынке.

Представители «большой четверки» и других крупнейших аудиторских компаний, являющихся членами СРО РСА, 2 декабря вошли в состав правления аудиторского СРО «Ассоциация аудиторов "Содружество"» (ААС). Решение было принято в рамках съезда СРО ААС, рассказали его участники. На съезде был утвержден новый устав СРО, новое правление с участием представителей «большой четверки» и других крупных компаний—членов СРО РСА, а также новый предправления Игорь Козырев. Его кандидатура, как пояснил информированный собеседник “Ъ”, уже согласована Минфином.

Партнер KPMG Кирилл Алтухов подтвердил, что компания приняла решение о переходе в СРО ААС. «Благодаря инициативе крупных аудиторских компаний стало возможным создать единую саморегулируемую организацию,— говорит он.— С руководством СРО ААС была достигнута договоренность о серьезных изменениях в системе корпоративного управления, широком представительстве и дополнительных полномочиях для крупных аудиторских компаний, которые готовы взять на себя ответственность за преодоление кризисных явлений на аудиторском рынке». По словам партнера EY Игоря Буяна, компания давно пришла к выводу о необходимости единого СРО и приняли решение о переходе в ААС. «Мы приняли активное участие в съезде СРО ААС, а также вошли в органы управления этой организации»,— уточнил он. В PwC, от которой в правление вошел партнер Анатолий Карловский, и в Deloitte, которую на съезде представлял партнер Игорь Токарев, от комментариев отказались.

На съезде также было утверждено новое правление, сделаны серьезнейшие изменения в системе корпоративного управления. Съезд постановил, что все решения будут приниматься не 2/3, а 3/4 голосов, существенно урезаны полномочия президента ААС, а также утвердил новый порядок формирования правления (из пяти членов правления один независимый и по двое по предложению малых фирм ААС и фирм, проводящих аудит общественно значимых организаций (ОЗО)). Кроме того, утвержден комитет по ОЗО.

Рынок шел к единому СРО с 2016 года в связи с поправками к закону «Об аудиторской деятельности», установившими жесткие требованиями по численности к СРО — 2 тыс. компаний или 10 тыс. аудиторов. В итоге из пяти СРО аудиторов осталось два. Однако и они с трудом выдерживали критерии по численности (см. “Ъ” от 4 февраля). Оба СРО заявили о готовности к слиянию (см. “Ъ” от 11 июня), но в итоге так и не смогли договориться. Тогда топ-30 крупнейших аудиторских компаний решили взять процесс объединения в свои руки (см. “Ъ” от 1 октября).

Теперь вопрос о том, кто из двух аудиторских СРО останется на рынке, казалось бы, можно считать решенным в пользу СРО ААС. После перехода крупнейших игроков в СРО ААС вторая СРО не сможет выполнять критерии по численности и перестанет существовать. Впрочем, конкуренты не намерены опускать руки. Глава СРО РСА Людмила Козлова отметила, что пока заявлений о выходе из СРО РСА не подавалось, 16 декабря состоится съезд СРО РСА, где в правление заявлены те же лица. По мнению главы Межрегионального профсоюза аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников Леонида Блинкова, вопрос нельзя считать окончательно решенным до съезда СРО РСА. Глава «Финэкспертизы» Нина Козлова согласна, что де-факто согласованного решения тридцатки о выборе СРО ААС не было и вопрос можно будет считать закрытым лишь после того, как сотрудники «четверки» подадут заявления о переходе.

Впрочем, представители «большой четверки» в неофициальной беседе заверили “Ъ”, что их решение о переходе в СРО ААС является окончательным.

Вероника Горячева