Ипотеку нагрузят долгами

Банкиры негативно восприняли предложение ЦБ по применению показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика к ипотеке. Сейчас он учитывается с точки зрения влияния на достаточность капитала лишь по потребительским кредитам. Кредитные организации сами учитывают долговую нагрузку при выдаче ипотеки, кроме того, качество ипотечного портфеля на рынке высокое. Ужесточение кредитной политики приведет к сокращению объемов кредитования и удорожанию кредитов.

Во вторник глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что регулятор в декабре обсудит с банками возможность введения надбавок по коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от уровня долговой нагрузки заемщика. С 1 сентября 2019 года банки учитывают ПДН при выдаче потребительских кредитов населению на сумму свыше 10 тыс. руб. Если заемщик платит по старым кредитам больше половины своего дохода (ПДН более 50%), то при выдаче нового кредита действуют повышенные коэффициенты риска, давящие на капитал банка. Распространить такую практику на ипотечное кредитование регулятору хочется из-за роста доли ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты, с 39% в начале 2015 года до 46% на 1 сентября 2019 года.

Герман Греф, президент Сбербанка, 21 ноября 2019 года, в интервью Forbes Введение ЦБ ограничения предельно допустимой долговой нагрузки является болезненной мерой для всех заемщиков. Она может вызвать удорожание кредитов

Банки скептически относятся к возможному введению ограничений со стороны ЦБ. В ВТБ считают достаточными действующие ограничительные меры, учитывая низкую долю расходов на платеж по ипотечному кредиту, а также низкий уровень проникновения ипотечного кредитования в России и высокое качество ипотечного портфеля на рынке. «На наш взгляд, дальнейшее ужесточение кредитной политики в части ипотеки может привести к сокращению объемов кредитования»,— заявили в ВТБ. «Мы полагаем, что решать проблемы нужно там, где они есть,— считает первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.— В ипотеке при кредитовании на 30 лет финансовое положение заемщика в момент получения кредита имеет минимальное значение относительно долгосрочных факторов». Директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют-банка Елена Ковырзина считает, что введение повышенных коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от ПДН приведет к тому, что для клиентов, у которых полностью или частично серые доходы, ставка по кредиту может оказаться выше, чем для клиентов с белыми доходами.

Банки при выдаче ипотеки по собственной инициативе рассчитывают долговую нагрузку, чтобы избежать кредитных рисков. «Даже при наличии залогового обеспечения банки не заинтересованы остаться с непрофильным активом на балансе в случае худшего сценария — дефолта заемщика»,— поясняет директор кредитного департамента «Росбанк Дом» (бывший банк «Дельтакредит») Вадим Мамонов.

Согласно проведенному “Ъ” опросу банков, средний размер платежа по ипотеке и уровень дохода заемщика сильно разнятся от банка к банку.

Например, в «Возрождении», Абсолют-банке и Промсвязьбанке средний размер платежа по ипотеке составляет 25,6–27 тыс. руб. при доходах заемщика 69 тыс. руб., 86 тыс. руб. и 60–100 тыс. руб. соответственно.

В МКБ по ипотеке в среднем платят 45 тыс. руб. при доходе 100–120 тыс. руб.

В Альфа-банке статистика сильно выбивается из общей картины: платеж — 40 тыс. руб. при доходе 170 тыс. руб. (вероятно, из-за того, что этот банк только недавно зашел на ипотечный рынок, причем начал работу с Москвы).

Но в среднем среди этих банков отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков составляет около 30%. Эта цифра примерно соответствует опросу ВЦИОМа, проведенному по заказу «Дом.рф» в октябре 2019 года, согласно которому более половины заемщиков платит по ипотеке не более 25–30% совокупных доходов семьи.

Начиная с какого уровня ПДН ЦБ планирует применять повышенные коэффициенты риска по ипотеке, госпожа Набиуллина не уточнила. По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, ПДН нужно установить на уровне 30%, а не 50%, поскольку ипотека — это долгосрочные обязательства, а платить половину дохода на протяжении многих лет — «крайне тяжелая, почти непосильная задача для заемщика». Вадим Мамонов же считает, что повышение коэффициентов риска при высоких уровнях ПДН должно быть меньшим, чем для необеспеченного потребительского кредитования, поскольку ипотечные кредиты являются обеспеченными, то есть более безопасными для банков.

Виталий Солдатских