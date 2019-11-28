Долги с вариациями

Банк России решил не ограничивать возможность получения данных о кредитной нагрузке заемщика одним квалифицированным бюро кредитных историй (КБКИ). У кредиторов будет выбор: запросить одно КБИ или их все. Более того, в случае если банк запрашивает во всех КБКИ кредитные отчеты, то рассчитать долговую нагрузку он сможет сам, не переплачивая бюро. С одной стороны, такой подход дает определенную гибкость и возможность исключить ошибки в кредитной истории. С другой стороны, может привести к злоупотреблениям со стороны кредиторов, желающих занизить ПДН и нагрузку на капитал, указывают эксперты.

О том, что на днях участники кредитного рынка совместно с ЦБ обсуждали наиболее удобный вариант расчета предельной долговой нагрузки (ПДН), рассказали “Ъ” участники рынка. По словам собеседников “Ъ”, если в первоначальной версии законопроекта была идея запрашивать указанный показатель у всех квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ), то при подготовке законопроекта ко второму чтению решено было остановиться на запросе через одно КБКИ, которое соберет данные с остальных (см. “Ъ” от 11 ноября).

Теперь же решено предложить кредиторам три варианта запроса необходимой информации: через одно КБКИ, у каждого из КБКИ, а также, если кредитор запрашивает кредитные истории клиента у всех КБКИ, дать ему возможность самостоятельно рассчитывать долговую нагрузку, исходя из полученных данных.

По словам одного из собеседников “Ъ”, этот вариант появился по инициативе кредиторов, многие из которых работают со всеми крупнейшими БКИ в части запросов кредитных историй.

В ЦБ предпочли не вдаваться в подробности нового предложения. «Представители рынка высказывались за вариант, когда потенциальный кредитор самостоятельно определяет, из одного или всех квалифицированных БКИ получать информацию, необходимую для расчета ПДН в зависимости от особенностей выстраиваемого кредиторами бизнес-процесса»,— отметили там, но детали комментировать не стали.

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, последний вариант наиболее гибкий и удобный, практически все крупные банки запрашивают кредитные отчеты у большой тройки БКИ, и получение уровня долговой нагрузки этого не изменит — кредитные отчеты позволяют более адекватно оценивать риски, поэтому от них банки не откажутся. «Возможность использовать их для самостоятельного расчета, без запроса в КБКИ еще и показателя долговой нагрузки (за отдельную плату, которая пока не определена), позволит кредиторам выбрать наиболее выгодный подход»,— считает он. Стоимость одного кредитного отчета, по оценке участников рынка, для крупных банков составляет 5–7 руб.

Обсуждение ЦБ с банковским сообществом вопроса об утверждении трех вариантов взаимодействия с КБКИ действительно ведется, подтверждают в ВТБ. «Наличие нескольких вариантов позволит рассчитывать ПДН с учетом максимально полной информации об обязательствах клиентов и при этом оптимизировать расходы банков на взаимодействие с КБКИ»,— уверены там. По словам начальника управления аналитики департамента розничных рисков Росбанка Левона Торозяна, «для того чтобы оценить последствия внедрения данного предложения, нужно изучить его более подробно».

Появление дополнительного варианта добавит гибкости, банки все равно пользуются кредитными отчетами при оценке рисков и могут проанализировать их более тщательно в случае подозрения в ошибках, что позволит избежать завышенных показателей ПДН у отдельных граждан из-за ошибок в КИ, считает зампред правления ОТП-банка Сергей Капустин. Однако, по его словам, «такой подход может приводить к потенциальным злоупотреблениям, когда отдельные игроки могут намеренно занижать долговую нагрузку для снижения давления на капитал». Впрочем, по мере накопления опыта «решить эту проблему регулятор сможет с помощью проверок», считает господин Капустин.

Ксения Дементьева, Светлана Самусева