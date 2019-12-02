Авиакомпания «Россия» запускает дополнительные рейсы из Пулково перед новогодними праздниками

В преддверии новогодних праздников авиакомпания «Россия» запускает из Петербурга дополнительные рейсы по европейским и внутрироссийским направлениям, традиционно пользующимся повышенным спросом среди пассажиров. В частности, 28 – 30 декабря они будут осуществляться в Мурманск, Мюнхен и Прагу. Подробнее о графике рейсов и времени вылета сообщается на сайте перевозчика.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в зимнем расписании рейсы по четырем новым направлениям из Пулково запустила также авиакомпания Smartavia.