Smartavia запустила из Пулково рейсы по четырем новым направлениям

Авиакомпания Smartavia в зимнем расписании 2019/2020 годов запустила регулярные рейсы из аэропорта Пулково по четырем новым направлениям — самолеты перевозчика теперь летают из Петербурга в Баку, Ижевск, Ростов-на-Дону и Уфу.

При этом, как сообщили в управляющей компании Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы», рейсы Smartavia из Петербурга в столицу Азербайджана выполняются дважды в неделю, в Ижевск и Ростов-на-Дону самолеты авиакомпании направляются по три, а в Уфу — по четыре раза в неделю.

Также в зимнем графике значится увеличение частоты рейсов Smartavia из Петербурга в Самару.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что летом этого года авиакомпания открыла регулярные рейсы из Пулково в Ереван.