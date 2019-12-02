Путин разрешил демонстрировать нацистскую символику без признаков пропаганды

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях науки, литературы и искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма и отсутствии признаков их пропаганды или оправдания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в 2018 году, он принят в окончательном чтении 19 ноября 2019 года, а 25 ноября одобрен Советом федерации. В пояснительной записке авторы отмечали коллизию норм закона. Речь идет о том, что без этих поправок под действие запрета попадали, в частности, документальные и художественные фильмы о подвиге героев, победивших фашизм, например, фильм «Обыкновенный фашизм», сериал «Семнадцать мгновений весны», киноэпопея «Великая Отечественная война. Неизвестная война» и другие.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «В свастике исправляют перегибы».