Совфед разрешил демонстрацию нацистской символики без признаков пропаганды

Совет федерации одобрил закон, позволяющий использовать символику нацизма в произведениях литературы, искусства и науки при условии его осуждения и отсутствии признаков его пропаганды. Одобренный закон вносит поправки в ст. 6 закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в 2018 году и принят в окончательном чтении 19 ноября 2019 года. В пояснительной записке авторы отмечали коллизию норм закона. Речь идет о том, что без этих поправок под действие запрета попадали, в частности, документальные и художественные фильмы о подвиге героев, победивших фашизм, например, фильм «Обыкновенный фашизм», сериал «Семнадцать мгновений весны», киноэпопея «Великая Отечественная война. Неизвестная война» и другие.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «В свастике исправляют перегибы».