Юникредит-банк хочет обанкротить два юрлица «Алексеевки химмаш»

В арбитражный суд Воронежской области поступило два иска АО «Юникредит банк» к зарегистрированным в регионе юрлицам белгородской группы компаний «Алексеевки химмаш» – ООО «ТД "АЗХМ"» и ООО «АЗХМ-Инжиниринг». Заявления пока не приняты к производству, исковые требования не раскрываются.

Юникредитбнак выступает также крупнейший кредитором головного юрлица группы АО «Алексеевский завод химического машиностроения. Сейчас на этом предприятии введено конкурсное прозводство. Еще одна структура компании АО «Алексеевский вагоностроительный завод» находится под наблюдением по иску Федеральной налоговой службы.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ТД "АЗХМ"» зарегистрировано в Воронежской области в феврале 2010 года. Уставный капитал – 12,5 млн руб. По итогам 2018 года выручка компании составила 30 млн руб., чистая прибыль — 76 тыс. руб. Директором является Дмитрий Коваленко. Владелец – председатель совета директоров ГК Александр Пархоменко: 99,96% он контролирует напрямую, еще 0,04% через московское ООО «Евромашхолдинг». ТД является учредителем ООО «АЗХМ-Инжиниринг». Компания зарегистрирована в Воронежской области в декабре 2012 года с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Финпоказатели не раскрываются.

Подробнее о банкротстве предприятия читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Алексеевка химмаш" реагирует на долги».

Александр Прытков