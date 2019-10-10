«Алексеевка химмаш» реагирует на долги

Два основных юрлица группы компаний «Алексеевка химмаш» (активы расположены в Белгородской и Воронежской областях) с общим долгом порядка 67 млн руб. находятся на разных стадиях банкротства. По мнению арбитражных управляющих, обанкротиться может вся ГК, однако в компании уверяют, что такой угрозы нет. Выйти из процедур там рассчитывают в ближайшее время за счет распродажи неиспользуемой недвижимости общей стоимостью около 200 млн руб. Как пояснили в ГК, до ухода под наблюдение это не удалось сделать «из-за слухов о возможном банкротстве». В случае неудачного для «Алексеевки химмаш» исхода белгородские власти готовы помочь с поиском инвестора и не допустить распродажи активов по частям.

Процедуры банкротства введены в отношении уже двух компаний группы компаний «Алексеевка химмаш» — головного АО «Алексеевский завод химического машиностроения» (АЗХМ) и подконтрольного этой компании АО «Алексеевский вагоностроительный завод» (АВЗ).

Конкурсное производство до марта 2020 года было введено на АЗХМ 30 сентября. В реестр требований кредиторов включено 64,4 млн руб., крупнейший кредитор — Юникредитбанк (35,5 млн руб.). Кроме того, в заявлениях о включении в реестр, еще не рассмотренных судом, говорится о долгах на общую сумму около 21 млн руб., в том числе 12 млн руб. от Райффайзенбанка. В 2018 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АЗХМ составила 118,4 млн руб., чистая прибыль — 886 тыс. руб. Среди кредиторов завода уже наметился конфликт: областное управление ФНС с требованиями 2,2 млн руб. пытается признать недействительной часть решений собрания кредиторов, так как в комитет не был включен представитель налоговой.

Процедура наблюдения на АВЗ введена 9 сентября. Причиной стали 2,8 млн руб. требований ФНС. Впрочем, некая Александра Сапрыкина уже объявила о намерении погасить долг перед ФНС за завод. По данным «СПАРК-Интерфакс», убыток АВЗ в 2017 году составил около 1 млн руб., доходов указано не было.

Отметим, что на деятельность компании из-за невыплаты зарплат постоянно обращает внимание прокуратура: с января по июнь 2018 года компания была должна 5,7 млн руб., за январь-февраль 2019-го долг составил более 2 млн руб., а за май-июнь — более 1 млн руб. За эти нарушения на год был дисквалифицирован гендиректор АО «Алексеевка химмаш».

Мобильный телефон председателя совета директоров ГК Александра Пархоменко был выключен. Замгендиректора по связям с общественностью Георгий Вальяников уверил „Ъ“, что заводы не закроются. «Сокращений работников нет и не будет, задолженность по зарплатам практически выплачена. С кредиторами налажено общение, сформирован план по выходу из кризиса», — рассказал господин Вальяников. Он также пояснил, что погашение всех долгов и выход из банкротства планируется за счет продажи неиспользуемых ГК активов, в частности порядка 7 га земельных участков и до 20 тыс. кв. м объектов недвижимости, а также части железнодорожной ветки. «Их стоимость составляет порядка 200 млн руб., а общая сумма задолженности не превышает 100 млн руб., поэтому, реализовав активы, мы с лихвой перекроем задолженность и выведем производство на более высокий уровень», — отметил Георгий Вальяников, добавив, что сейчас также ищется покупатель на АВЗ.

До введения наблюдения реализовать имущество не удалось, так как сорвались несколько сделок по продаже наиболее крупных активов «из-за запущенного слуха о возможном банкротстве ГК». «Распродажа имущества и погашение долгов запланированы в ближайшее время, угрозы банкротства других юрлиц группы нет», — добавил Георгий Вальяников.

Завод химического машиностроения производит технику для хранения сжиженных углеводородных газов, аммиака, углекислоты и нефтепродуктов, различные сепараторы, печи и трубопроводы. Вагоностроительный завод изготавливал котлы для вагонов-цистерн, планировал развивать производство грузовых железнодорожных вагонов. По собственным данным, в ГК также входит ООО «АЗХМ-Инжиниринг» и ООО ТД «АЗХМ». В отношении них исков о банкротстве пока не подано. В белгородском арбитраже рассматривается заявление чукотского ООО «Артель старателей “Сияние”» к ТД о взыскании 21 млн руб. за недопоставленную продукцию. Выручка ТД за 2018 год составила 30 млн руб., чистая прибыль — 76 тыс. руб. «АЗХМ-Инжиниринг» занимается созданием объектов нефтехимической отрасли. Финпоказатели не раскрываются. Ранее группа компаний заявляла о намерении модернизировать производство в 2019–2020 годах за 300 млн руб.

По мнению временного управляющего АЗХМ Андрея Борзых, в банкротство может войти вся ГК. «На имущество завода вряд ли найдется покупатель, готовый развивать производство: кадастровая стоимость земельных участков довольно велика, сооружения и постройки возведены в советские времена. Они неликвидны. Я выходил на кредиторов с предложением ввести внешнее управление, но они проголосовали за конкурсное производство», — пояснил “Ъ-Черноземье” господин Борзых. По его оценке, общая сумма требований к АЗХМ может составить 120 млн руб. По мнению управляющего, рыночная стоимость активов завода может оказаться чуть ниже балансовой (на конец 2018 года 380 млн руб.) — на уровне 320 млн руб.: «На предприятие закупалось неплохое оборудование, но других серьезных вложений не было. Площади и цеха большие, но их энергоэффективность низка. Поэтому маловероятно, что они будут представлять интерес именно как завод — скорее как промышленная площадка для новых объектов».

Временный управляющий АВЗ Александр Гаврин сказал “Ъ-Черноземье”, что ни он, ни налоговая в течение месяца не могут связаться с бывшим руководством завода, хотя и обратились к ним за документами. Господин Гаврин затруднился предположить, с какой целью физлицо хочет погасить долг АВЗ — прекратить процедуру банкротства или же вступить в реестр и назначить своего управляющего. Представитель завода в суде, по словам управляющего, сказала, что от предприятия остались «здание и площадка» и выпуск продукции оно не ведет.

Вице-губернатор, глава регионального департамента экономразвития Олег Абрамов предположил, что проблемы группы связаны с организацией производства. «Будем выводить предприятие из кризиса совместно. Облправительство в таких случаях всегда помогает, подключимся к поиску реального инвестора, чтобы активы не были распроданы по частям», — пояснил он “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков, Олег Мухин