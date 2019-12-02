Италия стала самым популярным туристическим направлением на Рождество

Самым популярным направлением у россиян для поездки на католическое Рождество (празднуется 25 декабря) стала Италия, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров. В нынешнем году эта страна лидирует по запросам и количеству проданных билетов. На втором месте — Чехия, на третьем — Австрия.

По мнению специалистов туроператора TUI Россия, высокий спрос наблюдается в тех странах, где предлагают пакетные туры с чартерным перелетом. Например, у этого туроператора чартерная программа перелетов в Италию доступна в течение всего декабря, а в Испанию — только с 28-го. Эксперты туроператора «Интурист» также отметили, что после отмены чартерной программы в Вену на зимний сезон выросло число бронирования билетов в Италию.

Другие популярные у россиян направления — Швейцария, Франция, Германия, Испания, Венгрия, Андорра и Финляндия. Растет спрос и на билеты в страны Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония): например, у «Интуриста» число бронирований увеличилось на 25%. Еще одно популярное направление на рождественские каникулы — Стамбул. Ассоциация туроператоров отмечает, что здесь в эти дни теплее, чем в Европе, поездка обходится относительно недорого. К тому же здесь насыщенные экскурсионные программы.

Ранее Ассоциация туроператоров сообщила о повышенном спросе на туры в новогодний период, который по некоторым направлениям достигает 17–50%. Самые востребованные направления — Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика и Вьетнам.