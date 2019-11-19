Спрос на новогодние туры по некоторым направлениям увеличился на 17–50%

В России наблюдается повышенный спрос на туры на новогодний период и по некоторым направлениям достигает 17–50% в годовом выражении. Это происходит вопреки общеэкономической ситуации, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе журналистам. Вместе с этим увеличиваются продажи на туры в Краснодарский Край, Крым на курорты Кавказских Минеральных Вод.

Самые востребованные выездные направления:

Таиланд;

ОАЭ;

Куба;

Доминиканская республика;

Вьетнам;

Турция;

Шри-Ланка;

Гоа (Индия);

Индонезия;

Малайзия.

Если рассматривать среди направлений и Россию, то она бы конкурировала за второе место по спросу на новогодний период, сказала Майя Ломидзе. По ее оценке, рост продаж в Краснодарском крае, в Крыму и на курортах Кавказских Минеральных Вод увеличился на 10–15%. Трендом исполнительный директор АТОР назвала рост организованных продаж на горнолыжные курорты Кавказа.

Среди выездных популярных направлений не оказалось стран Европы, если не считать Турцию. «Снижения спроса на европейских направлениях нет, но и такого роста спроса, как фиксируется на Кубу, Доминикану, Мальдивы, Шри-Ланку, не отмечается»,— сказала госпожа Ломидзе.

В среднем туристы тратят по экзотическим направлениям, за исключением Турции и ОАЭ, 75–80 тыс. руб. на человека. В стоимость входит семь дней отдыха, отель категории три звезды на базе завтрака или по принципу «все включено». Туры в Европу на 5–6 дней стоят 80–90 тыс. руб.

Напомним, в России восстанавливается туристический поток в Сирию. Пока двум операторам удалось свозить в страну 50 человек при стоимости тура выше 100 тыс. руб.

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