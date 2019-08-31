Свердловскстат: средняя заплата врачей в регионе — 74,4 тысячи рублей

По данным Свердловскстата, средняя зарплата врачей и медицинских работников в Свердловской области по итогам первого полугодия 2019 года — 74,4 тыс. руб. Исслеодвались зарплаты сотрудников государственных и муниципальных медучреждений с высшим образованием.

По данным исследования, больше остальных в Свердловской области получают врачи в Екатеринбурге — более 78 тыс. руб. При этом те, кто работает в учреждениях федеральной формы собственности, зарабатывают в среднем 82,8 тыс. руб. в месяц.

В Нижнем Тагиле, где недавно произошёл скандал с попыткой массового увольнения хирургов, средняя зарплата врачей составляет 74,6 тыс. руб.

Средний медперсонал получает в среднем по региону 37,7 тыс. руб., в Екатеринбурге — 43,6 тыс. руб. Младший персонал, по официальным данным, в среднем зарабатывает 35,9 тыс. руб., в Екатеринбурге — 37,5 тыс. руб.

Напомним, шесть из десяти хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила на прошлой неделе подали заявления об увольнении, указав на возросшую нагрузку и низкую зарплату. Объем их нагрузки увеличился после увольнения четырех врачей из Демидовской городской больницы в начале августа. В результате пациентов стали распределять между городскими больницами №4 и №1.

На совещании во вторник, в котором принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители властей подтвердили, что в больницах Нижнего Тагила действительно наблюдались переработки, нагрузка на хирургов была высокой. Тем временем в региональной прокуратуре сообщили о начале проверки соблюдения федерального законодательства в части нарушения трудовых прав работников медучреждений. 28 августа хирурги забрали заявления.