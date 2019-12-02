Ливенский сахарный завод планирует вложить 400 млн рублей в переработку жома

Орловское ООО «Ливны сахар» может построить жомоперерабатывающий комплекс, сообщила пресс-служба облправительства. Стоимость проекта оценивается в более чем 400 млн руб. «Разработан проект комплекса, приобретен жомовый пресс»,– пояснили в облправительстве.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Ливны сахар» зарегистрировано в Орловской области в октябре 2011 года. Уставный капитал – 30,5 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль – 18,2 млн руб. Директором является Дмитрий Ситников. Светлана Мельникова владеет 1% компании, 99% контролирует ООО «УК "Агро групп Орел"», учредителями которого через местное ООО «Группа финанс» являются Сергей Бутов (99,9%) и Ирина Воротникова (0,1%).

Александр Прытков