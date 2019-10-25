«Телефонным террористам» обрубают связь

В Кремле прокомментировали планы ФСБ отключать связь с целыми странами. Так служба собирается бороться с «телефонными террористами». Как сообщил РБК со ссылкой на источники, ведомство сможет отключать связь на срок до полугода. В разработке законопроекта, кроме ФСБ, участвуют Федеральная антимонопольная служба, Роскомнадзор, Минкомсвязь и сотовые операторы. Последние, по требованию спецслужб, должны будут блокировать трафик в направлении страны, из которой поступают ложные звонки с сообщениями о терактах. Предполагается, что отключить можно будет и соединение с конкретным оператором.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что такие меры действительно разрабатываются, но окончательного решения пока нет: «В Кремле знают о том, что этот вопрос обсуждается на различных уровнях. Мы с вами неоднократно становились свидетелями “телефонного терроризма”, который фактически угрожает и вносит дискомфорт в жизни тысяч людей. Вспомните сообщения об эвакуации, об освобождении здания, о проверках, о стягивании разных сил и средств. Как вы понимаете, это стоит денег, государство все оплачивает. Поэтому это очень большая проблема, которая требует принятия конкретных мер. Как ее решение будет осуществляться, это уже, наверное, нужно комментировать не мне, а специалистам. Никто никакую связь не отрубает, об этом речи не идет, поэтому нужно ориентироваться на комментарии специалистов».

Пока в законопроекте о телефонном терроризме нет уточнений, что именно хотят блокировать: только голосовую связь или трафик целиком. Версии участников рабочей группы прямо противоположны. Как это будет работать? И к каким последствиям может привести? Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич отмечает, что блокировки в первую очередь ударят по законопослушным гражданам, а «телефонные террористы» найдут способ их обойти: «Не очень понятно, будут ли блокировать интернет, или это касается только телефонной связи. Второй вариант ничем не поможет, ведь большинство звонков уже совершается посредством интернет-телефонии.

Даже если мы набираем просто номер абонента в другой стране, очень многие операторы проводят голосовой звонок через тот самый интернет-трафик. Блокировать его можно. Сеть построена таким образом, что я могу позвонить как напрямую, так и через 20 совершенно разных стран, используя интернет-телефонию в этих странах, и не будет понятно, откуда совершен звонок. На территории России было огромное количество прецедентов, и никакие иностранцы в этом не участвовали. Последние несколько раз такие сообщения отправлялись по электронной почте, телефон уже не был задействован в этом. Во многих странах в разных группах WhatsApp, Telegram распространяются сообщения, которые приводят ровно к тем же последствиям, которые создает “телефонный терроризм”. Наибольшие проблемы будут испытывать обычные граждане.

Если у вас есть родственники или, не дай бог, бизнес, связанный с этой страной, то в течение полугода будут возникать проблемы со связью, и надо будет искать пути обхода».

Массовые ложные сообщения о минировании в российских городах начали поступать два года назад. По всей стране эвакуировали несколько миллионов человек, а экономический ущерб оценили в миллиарды рублей. Тогда СМИ со ссылкой на источники писали о том, что многие звонки были из Украины. Из-за массовых блокировок сетей могут пострадать и граждане, которые не звонят за границу. Некоторые зарубежные операторы успешно работают в России, объясняет гендиректор компании Qrator Labs, специалист по отражению DDoS-атак Александр Лямин: «Я вижу достаточно жесткую реакцию. К сожалению, если будут производится блокировки целыми сетями по географическому принципу, последствия могут удивить членов рабочей группы. Например, одна ближневосточная страна произвела блокировку интернета у себя и вдруг обнаружила, что многие индустриальные объекты встали, потому что не осталось внутри страны навигационной системы, которая их использует. В стране не зря проводят учения по отключению интернета. Они нужны, чтобы проверить эффект таких болезненных мероприятий, как, например, пожар».

Можно ли бороться с ложными сообщениями о минировании Читать далее

Власти неоднократно заявляли, что сообщения о минировании поступают через сервисы интернет-телефонии. А операторы связи, которые конкурируют с такими сервисами, просили государство регулировать их. Такое предложение есть и в законопроекте о борьбе с «телефонным терроризмом». В пояснительной записке к документу сказано, что это поможет бороться и с подменой номера.

Илья Сизов