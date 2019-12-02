Российский патруль подорвался на сирийско-турецкой границе

Минобороны РФ сообщило о подрыве взрывного устройства на пути российского патрульного бронеавтомобиля неподалеку от Кобани. Этот район Сирии контролируется курдскими вооруженными формированиями, однако, в соответствии с договоренностями Москвы и Анкары, его совместно патрулируют российские и турецкие военные. Погибших в ходе инцидента нет — экипаж получил лишь легкие травмы. Это не первый, но наиболее серьезный инцидент с участием российского патруля в этом районе.

Российские военные сообщили о подрыве своего патруля возле сирийского поселка Коран. Он расположен неподалеку от города Кобани. Судя по всему, самодельное взрывное устройство было заложено на дороге по пути следования. «Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет»,— заявили в Минобороны РФ. Российские военные занимались разведкой маршрута для последующего патрулирования вместе с турецкими коллегами.

Совместное российско-турецкое патрулирование сирийской территории на глубину 10 километров от турецкой границы было одной из главных договоренностей, достигнутых президентами России и Турции в Сочи 22 октября. Кроме того, после этого саммита границу, которую раньше контролировали курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) окончательно заняли сирийские пограничные войска вместе с российской военной полицией.

При этом именно договоренность о возможности захода турецких военных в Кобани стала для курдов самой болезненной новостью. Турецкие войска практически не атаковали его в рамках операции «Источник мира», а только угрожали это сделать. Поэтому появление там турецких патрулей в результате договоренностей воспринимается как сдача без боя. «Кобани для курдов — это своеобразный Сталинград,— пояснил “Ъ” директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.— В свое время, когда запрещенная в России группировка "Исламское государство" поднимала голову, именно в Кобани курды дали ей первый решительный бой. При этом для другого курдского города на севере Сирии — Камышлы — на саммите в Сочи было сделано исключение. Туда турецкие войска заходить не могут».

По словам господина Мавашева, трения между Россией и руководством курдских формирований возникали и раньше, однако сочинские договоренности с Анкарой окончательно настроили курдов против российских военнослужащих.

Стоит отметить, что инцидент с участием российского патруля на севере Сирии уже не первый. Также неподалеку от Кобани 18 ноября толпа недовольных курдов забросала бронемобиль «Тайфун» камнями и бутылками с зажигательной смесью. При этом перепутать российский патруль с турецким местные жители не могли — на машине был закреплен большой триколор.

Кирилл Кривошеев