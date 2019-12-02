04 декабря, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

партнерский проект

Утвержден проект планировки и межевания территории на Обводном канале

На рабочем совещании в Смольном утвержден утвержден проект планировки и межевания территории Обводного канала — на участке от Глухозерского шоссе до проспекта Обуховской обороны. Проект предусмотрен Генпланом Петербурга и должен обеспечить градостроительное развитие перспективной территории промышленного «серого пояса» Невского района, а также всей транспортной системы города, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном утвердили ПТТ по благоустройству набережной Обводного канала — от улицы Степана Разина до Межевого канала. Документ предусматривает реконструкцию Гутуевского моста, строительство новой переправы через реку Екатерингофку и благоустройство Северной набережной Обводного канала

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерские проекты

Профиль пользователя