Утвержден проект планировки и межевания территории на Обводном канале

На рабочем совещании в Смольном утвержден утвержден проект планировки и межевания территории Обводного канала — на участке от Глухозерского шоссе до проспекта Обуховской обороны. Проект предусмотрен Генпланом Петербурга и должен обеспечить градостроительное развитие перспективной территории промышленного «серого пояса» Невского района, а также всей транспортной системы города, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном утвердили ПТТ по благоустройству набережной Обводного канала — от улицы Степана Разина до Межевого канала. Документ предусматривает реконструкцию Гутуевского моста, строительство новой переправы через реку Екатерингофку и благоустройство Северной набережной Обводного канала