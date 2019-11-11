В Петербурге благоустроят набережную Обводного канала

На рабочем совещании в Смольном принято постановление об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Обводный канал от улицы Степана Разина до Межевого канала».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проект предусматривает реконструкцию Гутуевского моста, строительство новой переправы через реку Екатерингофку, благоустройство Северной набережной Обводного канала — от моста Степана Разина до Екатерингофки, а также прокладку на объекте инженерных и электрических сетей. При этом объем планируемых в реализацию проекта инвестиций в Смольном не уточняют.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что депутаты петербургского Заксобрания поддержали запрос губернатору о благоустройстве намывных территорий на Васильевском острове.