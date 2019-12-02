Магнитогорские медики собираются выйти на акцию протеста

Сотрудники станции скорой помощи Магнитогорска вновь заявили о намерении выйти на пикет в знак протеста против низких зарплат. Согласованное местными властями мероприятие запланировано на 7 декабря, сообщает «Верстов.Инфо». Пикет состоится у памятника «Первой палатке».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники магнитогорской станции скорой помощи написали открытое письмо властям с требованием повысить зарплату до средней по региону. В обращении они указали, что вместо повышения в этом году заработная плата фельдшеров и водителей снизилась на 10-20%. Медики планировали выйти на пикет еще 17 ноября, но после встречи с министром здравоохранения Челябинской области Юрием Семеновым, который пообещал увеличить надбавку за работу в ночную смену с 20% до 50%, а также ввести доплату в размере 100% при выезде одного специалиста вместо двух, акцию протеста отменили.

Спустя почти месяц, по словам медиков, ситуация не изменилась

«Да, мы стали получать на 1000-1200 руб. больше за счет 50-процентной надбавки за ночную работу. Но мы это расцениваем как подачку. К некоторым нашим требованиям руководители остались глухи. Например, у нас в городе так и нет детской реанимационной бригады, половинчатые реанимационная и кардиологическая бригады», – цитирует одного из активистов «Верстов.Инфо». рассказал один из активистов.