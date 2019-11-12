Скорая приедет на пикет

Сотрудники станции скорой помощи Магнитогорска пожаловались на низкие зарплаты и неудовлетворительные условия труда. В открытом письме властям они заявляют, что в этом году вместо повышения реальные зарплаты среднего персонала сократились на 10–20%. Из-за дефицита кадров бригады не укомплектованы, а медперсонал устает от переработок. В правительстве региона заявили, что зарплата не снизилась, но пообещали повысить надбавку за работу по ночам с 20% до 50%. По словам вице-губернатора Ирины Гехт, один человек, зарплата у которого уменьшилась из-за перехода на другую должность, намеренно «качает» ситуацию. Сотрудник настаивает на том, что вряд ли бы половина коллектива подписала обращение, если бы проблем не было.



В Магнитогорске сотрудники городской станции скорой помощи собираются выйти на акцию протеста против низкой зарплаты и тяжелых условий труда. Пикет с предполагаемой численностью участников до 500 человек планируется провести 17 ноября в парке Трех поколений, сообщил “Ъ-Южный Урал” председатель первичной профсоюзной организации медработников «Действие», фельдшер Азамат Мустафин. В пресс-службе администрации Магнитогорска уточнили, что мероприятие согласовано.

Коллектив направил открытое письмо мэру Сергею Бердникову с просьбой разобраться в ситуации. В обращении сотрудники учреждения — средний медперсонал и водители — заявляют, что больше не могут терпеть «унизительно низкий уровень зарплаты — около 18–25 тыс. руб. (вместе с НДФЛ). В обращении говорится, что после сентябрьской индексации оклада в 4% зарплата упала у 90% сотрудников на 10–20%. Медики требуют вернуть им ряд стимулирующих надбавок, отмененных или сокращенных с 1 января 2019 года, и довести зарплату до уровня средней по региону — 33 тыс. руб. Кроме того, они указывают на тяжелые условия труда, из-за которых в том числе страдает качество оказания медпомощи, не выдерживается 20-минутный норматив прибытия на экстренные вызовы.

«Мы не можем больше работать на полторы-две ставки, в попытке обеспечить самые элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, не видя своих родных и близких. Особенно подобный ритм работы невыносим в условиях нехватки кадров, что приводит к дополнительным нагрузкам: работа по одному в неукомплектованной бригаде, завышенное количество вызовов, почти без заезда на станцию, отсутствие нормальных технологических перерывов», говорится в открытом письме.

11 ноября первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт провела совещание по этой проблеме. «Проанализирована ситуация по зарплатам — снижения не произошло. Но есть ряд вопросов, в частности, по уменьшению надбавки за работу в ночное время. Принято решение увеличить ее с 20% до 50%. Это справедливое решение, такую же надбавку получают бригады скорой помощи в Челябинске. Хочу сказать, что такие ситуации во многом обусловлены позицией главного врача:

если главврач не сумел донести до коллектива особенности перехода на новую систему оплаты труда, сделать прозрачными начисления стимулирующих выплат (а люди не понимают, как они начисляются), то здесь вопрос к руководителю медучреждения, и будет дана оценка того, насколько он соответствует занимаемой должности»,— сообщила госпожа Гехт. В целом, по ее словам, сегодня и по финансовому обеспечению, и по укомплектованию, и по транспортному обеспечению, и по зарплате ситуация в Магнитогорске «вполне удовлетворительная», несмотря на снижение объемов оказания медпомощи, в связи с появлением неотложки. По данным первого вице-губернатора, это не первое обращение коллектива в этом году: на место дважды выезжали заместители министра здравоохранения и председатель областной организации профсоюза медработников, в результате удалось «наладить диалог».

«Для нас очевидно, что ситуацию там “качает” один человек. Это фельдшер, который во время нашей последней встречи, когда мы пришли к взаимному согласию, просто демонстративно вышел из зала»,— сообщила госпожа Гехт. По ее словам, сотрудник, недовольный своей зарплатой, перешел на ставку второго фельдшера в бригаде с более низким уровнем оплаты.

Фельдшер Азамат Мустафин, которого она имела в виду, не согласен с обвинениями: «Один человек не может раскачать целый коллектив. Нельзя вопреки своему кошельку или холодильнику поверить в то, что все плохо. Невозможно сподвигнуть на какие-то действия такое большое количество человек только харизмой». По его словам, открытое обращение подписала половина сотрудников станции скорой помощи — более 300 человек. Он отметил, что ранее представители минздрава предлагали один путь решения проблемы — вносить все предложения через профком, который подчиняется руководству учреждения и областному профсоюзу работников здравоохранения, а это «тупиковый вариант». 11 ноября с коллективом магнитогорской станции скорой помощи встретился министр здравоохранения региона Юрий Семенов. По словам Азамата Мустафина, он сообщил, что, кроме повышения надбавки за ночную работу, будет введена доплата в размере 100% к окладу сотрудникам, работающим в неполной бригаде (один вместо двух). Также министр пообещал коллективу контроль начисления зарплат со стороны минздрава. Господин Мустафин сообщил, что актив не удовлетворен уступками, но в ближайшие дни в коллективе проведут опрос, после чего будет решено, выходить на пикет 17 ноября или нет.

Юлия Гарипова