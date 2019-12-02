Кремль: речь об отмене северных надбавок не идет

Российские власти не планируют отменять надбавки к зарплате в северных районах страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Об (отмене северных надбавок.— “Ъ”) речь не идет»,— сказал господин Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В ответ на просьбу прокомментировать разницу в зарплатах в разных регионах страны, Дмитрий Песков напомнил о том, что факторы, влияющие на этот показатель, могут сильно отличаться в зависимости от региона. «Есть регионы-реципиенты, есть регионы-доноры, разные условия, географическое отдаление, транспортное, поэтому подобная дифференциация, в том числе и зарплат, традиционна и обусловлена целым рядом критерием, это рабочая ситуация»,— отметил он.

Ранее «РИА Новости» опубликовало список регионов РФ по уровню зарплат. Первые два места в рейтинге заняли северные регионы — Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа, где зарплату более 100 тыс. руб. в месяц получают 32,1% и 31,7% работающих жителей соответственно.