Названы регионы России с самой большой долей высоких зарплат

Лидерами среди регионов по доле высоких зарплат стали Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа, а также Москва — там зарплату более 100 тыс. руб. в месяц получают 32,1%, 31,7% и 27,4% работающих жителей соответственно. Ниже всего в рейтинге оказались Орловская область (0,9%), Республика Дагестан (0,9%) и Кабардино-Балкарская Республика (0,7%), следует из данных исследования «РИА Новости».

Топ-10 регионов по доле высоких зарплат:

Чукотский автономный округ — 32,1%; Ямало-Hенецкий автономный округ — 31,7%; Москва — 27,4%; Магаданская область — 26,1%; Hенецкий автономный округ — 25,0%; Сахалинская область — 20,9%; Республика Саха (Якутия) — 17,7%; Камчатский край — 17,5%; Ханты-Мансийский автономный округ—Югра — 17,2%; Санкт-Петербург — 12,5%.

В целом в 2019 году зарплату более 100 тыс. руб. в месяц получает 7% работников. Долей высокооплачиваемых работников выше 20% характеризуется шесть регионов. При этом в семи регионах менее 1% работников зарабатывают больше 100 тыс. руб. в месяц. В 25 регионах России доля людей, которые получают менее 15 тыс. руб. в месяц, превышает 20%. В среднем по России среднестатистический работник получает зарплату в диапазоне от 20 тыс. до 52 тыс. руб. в месяц. При этом социальное расслоение в России находится на среднем уровне по мировым меркам, сообщает агентство.