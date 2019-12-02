Названы регионы России с самой большой долей высоких зарплат

Лидерами среди регионов по доле высоких зарплат стали Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа, а также Москва — там зарплату более 100 тыс. руб. в месяц получают 32,1%, 31,7% и 27,4% работающих жителей соответственно. Ниже всего в рейтинге оказались Орловская область (0,9%), Республика Дагестан (0,9%) и Кабардино-Балкарская Республика (0,7%), следует из данных исследования «РИА Новости».
Топ-10 регионов по доле высоких зарплат:
В целом в 2019 году зарплату более 100 тыс. руб. в месяц получает 7% работников. Долей высокооплачиваемых работников выше 20% характеризуется шесть регионов. При этом в семи регионах менее 1% работников зарабатывают больше 100 тыс. руб. в месяц. В 25 регионах России доля людей, которые получают менее 15 тыс. руб. в месяц, превышает 20%. В среднем по России среднестатистический работник получает зарплату в диапазоне от 20 тыс. до 52 тыс. руб. в месяц. При этом социальное расслоение в России находится на среднем уровне по мировым меркам, сообщает агентство.
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