Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о предложениях со стоимостью до 5 млн руб.

Стоимость квартиры — пожалуй, самый важный критерий при выборе нового жилья в массовом сегменте. Именно по цене обычно подбирают варианты потенциальные клиенты при поиске на специализированных сайтах в интернете. И наиболее популярный запрос сейчас — квартира стоимостью до 5 млн руб. По данным брокеров компании «Бест-Новострой», уже обладая миллионом рублей — а это 20% стоимости будущей квартиры — потенциальные покупатели готовы к тому, чтобы начинать присматривать новый дом. Ведь 1 млн в данном случае — достаточная сумма для минимального первоначального взноса по ипотеке.

Кроме того, 5 млн — своего рода психологическая планка, которая воспринимается покупателями новостроек в Московском регионе как приемлемая. И вариантов для покупки вполне достаточно. В границах старой Москвы квартиры за 5 млн продаются в 21 проекте. 12 из них — в пределах МКАД. Но, правда, это будет небольшая студия, хотя и более просторная, чем нашумевшие 11-метровые квартиры.

В Новой Москве выбор предложений за 5 млн, казалось бы, должен быть гораздо шире. Но фактически есть только 16 проектов, в которых можно приобрести студию или обычную однокомнатную квартиру. А вот двухкомнатные варианты в данной ценовой категории есть уже только в Подмосковье — зато сразу в 54 проектах. Еще в девяти за те же деньги доступны и трехкомнатные. Такая существенная разница в ценах в проектах ближнего Подмосковья и Новой Москвы, по мнению брокеров, обусловлена в первую очередь развитием и местной инфраструктуры.