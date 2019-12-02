Руководство белгородского управления ФНС уходит в отставку

Начальник инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Белгороду Иван Тесленко покинул пост, следует из данных сайта ведомства. Врио руководителя является Лариса Евсюкова. О причинах смены не сообщается.
Источник “Ъ-Черноземье” в региональной власти сообщил, что в отставку также уходит руководитель областного управления ФНС Сергей Воронин. «С ним разрывают контракт»,— пояснил собеседник “Ъ-Черноземье”. В пресс-службе белгородского ведомства “Ъ-Черноземье” рассказали, что официальных документов нет, а господин Воронин «находится на рабочем месте».
Сергею Воронину 40 лет. Он родился в селе Николаевка Новооскольского района Белгородской области. В 2001 году окончил Белгородскую сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет и аудит», в 2006 году — Белгородский государственный университет по специальности «юриспруденция». В налоговом ведомстве по Белгородской области работает с 2002-го, начинал в должности специалиста первого разряда отдела. Региональное управление ФНС возглавил в сентябре 2017 года.