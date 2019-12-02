Руководство белгородского управления ФНС уходит в отставку

Сергею Воронину 40 лет. Он родился в селе Николаевка Новооскольского района Белгородской области. В 2001 году окончил Белгородскую сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет и аудит», в 2006 году — Белгородский государственный университет по специальности «юриспруденция». В налоговом ведомстве по Белгородской области работает с 2002-го, начинал в должности специалиста первого разряда отдела. Региональное управление ФНС возглавил в сентябре 2017 года.