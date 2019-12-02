Парламент Азербайджана объявил о самороспуске

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана большинством голосов принял обращение к президенту Ильхаму Алиеву о самороспуске и назначении новых выборов. «За» проголосовали 99 человек, один выступил против, один воздержался. Последнее заседание может пройти уже завтра, 3 декабря.

«Системный характер реформ, новые вызовы, ожидания общества и прочие факторы обусловили углубление реформ и в законодательном органе и обновление парламента»,— передает «Интерфакс» текст обращения.

С инициативой о самороспуске выступила правящая партия «Новый Азербайджан». В партии объяснили это решение необходимостью поддержки курса реформ президента, омоложением состава парламента и преобразованиями в законодательной власти. Партия большинства решила, что орган в существующем виде не соответствует политике главы государства и остался в стороне от реформ.

Подробнее о причинах самороспуска — в материале “Ъ” «Азербайджанский парламент не ушел от реформ».