Бюджет Тамбовской области запланирован с дефицитом в 2,4 млрд рублей

Депутаты тамбовской облдумы приняли в первом чтении проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Доходы бюджета на следующий год запланированы в размере 42,9 млрд руб., расходы – 45,3 млрд руб. Дефицит бюджет прогнозируется на уровне 2,4 млрд руб.

По итогам 2019 года дефицит составляет 2,1 млрд. руб. По сравнению с нынешними показателями доходы главного финансового документа на 4,2 млрд руб. (38,7 млрд. руб. в 2019-м), а расходы — на 4,6 млрд руб. (40,7 млрд. руб. в 2019-м).

Владимир Зоркий