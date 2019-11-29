Вслед за судами в Петербурге «заминировали» Смольный, ЗакС, прокуратуру и СКР

В пятницу, 29 ноября, Петербург накрыла очередная волна массовых эвакуаций из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Во второй половине дня появилась информация о «заминировании» зданий городского правительства, Законодательного собрания, прокуратуры Санкт-Петербурга и Следственного комитета. Во всех случаях электронные письма подписаны «Константином Малофеевым», в каждом из них содержится требование выплатить биткоины, сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге второй день подряд «минируют» суды. В пятницу сотрудником и посетителей вывели из Приморского, Выборгского, Невского, Петродворцового, Красногвардейского, Колпинского, Василеостровского и Дзержинского районных судов. Некоторые из них после проведенной проверки уже вернулись к работе.