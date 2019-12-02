Тимонов покинул пост главы фракции «Справедливой России» в Мосгордуме

Депутат Михаил Тимонов покинул пост руководителя фракции «Справедливой России» в Мосгордуме, его место занял депутат Магомед Яндиев. Соответствующее решение было принято на заседании фракции 27 ноября, сообщил в понедельник “Ъ” господин Яндиев.

Во фракцию «эсеров» в МГД входят трое депутатов: Михаил Тимонов, Магомет Яндиев и Александр Соловьев, который является тезкой экс-кандидата в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции и которого некоторое время после выборов не могли идентифицировать.

«Да, руководитель фракции теперь я»,— заявил Магомет Яндиев. Он уточнил, что такое решение связано с тем, что Михаил Тимонов не выполнял возложенные на себя функции и принимал решения самостоятельно, не советуясь с членами фракции. В частности, по его словам, одним из таких решений является кандидатура на должность руководителя аппарата фракции, которую господин Тимонов представил без обсуждения с коллегами по фракции.

«Мы с Александром Соловьевым ему предложили снять свою кандидатуру добровольно, он фактически отказался. Тогда мы провели заседание фракции, он как услышал повестку, которую мы озвучили, сказал: "Ну, я пошел, без меня". И мы вдвоем провели заседание фракции»,— рассказал Магомет Яндиев. Он также добавил, что причиной этого решения стала исключительно проблема неисполнения Михаилом Тимоновым возложенных на себя обязательств. «Дело не в том, что он не так голосует»,— добавил новый глава фракции.

Михаил Тимонов в ходе заседаний Мосгордумы неоднократно выступал с критикой деятельности исполнительной власти, а также принимает активное участие в различных протестных акциях в Москве. При принятии бюджета Москвы на 2020–2022 годы Михаил Тимонов проголосовал против принятия документа в окончательном чтении. Всего против проголосовали семь депутатов, в том числе пятеро от КПРФ и Дарья Беседина от «Яблока».

О голосовании по вопросу бюджета города — в публикации “Ъ” «Бюджет нашел поддержку коммунистов».

Елена Рожкова