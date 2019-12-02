Прокуратура проверит информацию о возможном снижении зарплат педагогов в Верхнеуральске

Прокуратура Челябинской области организовала проверку информации о снижении заработной платы учителям школы №1 Верхнеуральска. В ходе инспекции будет дана оценка действиям должностных лиц по исполнению трудового законодательства, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Результаты проверки проконтролирует руководство прокуратуры области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе учителя школы №1 Верхнеуральска направили открытое обращение губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с требованием отменить запланированное снижение стимулирующих выплат. Педагоги рассказали, что районное собрание депутатов утвердило новое положение об оплате труда работников сферы образования, которым с 1 января 2020 года доплата за проверку тетрадей снижается в среднем на 900 руб. В управлении образования Верхнеуральского района сообщили, что зарплата с нового года у учителей не снизится, а изменения были приняты в связи с необходимостью повышения гарантированной части на 4,3%.