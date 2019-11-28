Учителя пригрозили забастовкой

Учителя школы №1 Верхнеуральска направили открытое обращение губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с требованием отменить запланированное снижение стимулирующих выплат. С начала нового года доплата за проверку тетрадей снизится в среднем на 900 руб. В письме указано, что педагоги готовы остановить образовательный процесс. В минобрнауки региона указали, что зарплаты в целом не сократятся, но увеличится оклад и уменьшатся стимулирующие выплаты. В управлении образования района сообщили, что разъяснили коллективу новое положение об оплате труда, которое они одобрили. По словам самих учителей, пока они в замешательстве и не отказываются от своих требований.



Учителя средней общеобразовательной школы №1 Верхнеуральска выступили против запланированного снижения доплат и заявили о готовности остановить образовательный процесс.

В открытом обращении, адресованном губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, главе Верхнеуральского района Сергею Айбулатову и председателю собрания депутатов Ивану Машкину, педагоги указывают, что выполняют много работы, которая никак не оплачивается. Например, проведение ОГЭ и ЕГЭ, работа в летнем школьном лагере, проведение и проверка олимпиад и всероссийских проверочных работ.

«Управление образования Верхнеуральского района, выполняя указ президента, с октября повысило оклады учителей в среднем на 500 руб., а с 1 января 2020 понижает доплату за проверку тетрадей в среднем на 900 руб. решением собрания депутатов Верхнеуральского района, что в конечном итоге сводит выполнение указа президента к нулю. Мы категорически не согласны с таким “повышением” заработной платы»,— говорится в обращении, которое подписали 26 человек. Педагоги потребовали вернуть на прежний уровень выплаты за проверку тетрадей учителям начальных классов, математики, русского языка и литературы, отменив один из пунктов положения об оплате труда работников сферы образования, утвержденного депутатами Верхнеуральского района 31 октября.

«В случае невыполнения наших требований мы, учителя школы №1 Верхнеуральска, оставляем за собой право не подписывать новое соглашение об изменении условий трудового договора, что приведет к остановке образовательного процесса»,— написали педагоги в обращении.

В пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области “Ъ-Южный Урал” сообщили, что в курсе ситуации. По данным ведомства, принятые изменения были связаны с необходимостью увеличения в соответствии с федеральным законодательством гарантированной части зарплаты, при этом фонд оплаты труда остался прежним. Поэтому были пересмотрены стимулирующие и компенсационные выплаты.

«Доплату за проверку тетрадей перевели в компенсационные выплаты, при этом ее снизили. При этом ввели доплату за классное руководство и увеличили доплату за сложность и напряженность работы. В результате всех этих мер зарплата останется на прежнем уровне, учителя не потеряют в деньгах. Но все эти моменты, к сожалению, педагогам не успели объяснить. И это упущение и муниципалитета, и директора школы. Мы связались с муниципальными властями, с директором провели серьезный разговор. Думаю, теперь эта работа с учителями будет проводиться. Непрозрачная система оплаты труда, когда люди не понимают, что происходит, приводит к таким недоразумениям и непониманию»,— прокомментировали в пресс-службе минобрнауки. В случае необходимости представители ведомства готовы выехать в Верхнеуральск.

Заместитель начальника управления образования по вопросам общего образования Оксана Чернова сообщила в разговоре с “Ъ-Южный Урал”, что 27 ноября в школе №1 состоялось еще одно собрание работников, где после разъяснений было принято новое положение об оплате труда.

«В общем-то, все согласились с этим. Ни о каком снижении зарплаты речь изначально не шла. Вышло недоразумение, не поняли они немножечко»,— говорит госпожа Чернова.

По словам самих учителей, они пока в замешательстве и не отказываются от своего права не подписывать соглашение об изменении трудового договора.

«Руководство представило коллективу проект новой тарификации, долго-долго объясняли, а в конце совещания нужно было проголосовать за этот проект. Присутствовавшие, кроме меня, проголосовали “за”, потому что их, как им показалось, убедили в том, что зарплата не упадет. Но это было все сказано на словах, никаких реальных расчетов никто не видел. Сомнения очень и очень большие остались. Неудовлетворенность осталась и в том, что доплаты за проверку тетрадей уменьшается. Коллектив задавал вопросы, откуда вообще депутаты взяли эти суммы доплаты: если раньше было процентное соотношение от оклада, то сейчас установлены конкретные цифры. Но на вопрос ответить никто не смог»,— рассказала “Ъ-Южный Урал” учитель математики школы №1 Юлия Бухтиярова. По ее словам, коллектив не понимает, почему повышение окладов по поручению президента происходит за счет сокращения стимулирующих выплат, а не за счет повышения фонда оплаты труда.

Юлия Гарипова