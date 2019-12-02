«Ростех» получил контроль в Национальной службе санитарной авиации

Госкорпорация «Ростех» получила контроль в компании «Национальная служба санитарной авиации» (НССА), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух компаний—заказчиков вертолетной техники. Изначально у госкорпорации было в компании 25%, остальные 75% контролировал предприниматель Иван Яценко. По словам представителя «Ростеха», сделка состоялась еще летом, однако ее условия он не раскрыл.

В 2019–2021 годах НССА должна была получить 150 санитарных вертолетов, однако проект забуксовал еще на старте. В 2019 году службе должны были передать не менее 50 вертолетов, но она получила только восемь. Это произошло из-за проблем с финансированием: банки отказались кредитовать проект из-за высоких рисков, сообщили источники газеты. НССА также обращалась в Государственную транспортную лизинговую компанию, но не смогла договориться по условиям. В итоге восемь вертолетов НССА поставила принадлежащая «Ростеху» компания «Нацпромлизинг», которая до сих пор не заплатила за партию стоимостью около 2,5 млрд руб.

По словам представителя «Ростеха», финансовая модель проекта была пересмотрена. «Финансирование обеспечит "дочка" "Ростеха" "РТ-финанс" за счет выпуска облигаций, а лизингодателем будет другая дочерняя компания госкорпорации —"Авиакапитал-сервис", имеющая большую экспертизу в сфере авиации»,— пояснил он.

Финансовые риски вертолетные операторы связывают с тем, что на санитарной эвакуации сложно заработать. С парком 150 вертолетов НССА стала бы вторым по величине вертолетным оператором в России. Первое место занимает Utair с 207 машинами (с учетом дочерних иностранных компаний — около 320), а на втором месте в России сейчас «Газпром-авиа» с 71 вертолетом. Они, по словам собеседников, работают в доходных вертолетных сегментах. Вместе с тем представитель «Ростеха» настаивает, что «с текущей финансовой моделью проект является полностью окупаемым и имеет хорошие экономические перспективы».

Напомним, в июле стало известно, что «Ростех» привлечет до 100 млрд руб. на гражданские проекты за счет выпуска облигаций. Первый выпуск подготовила «РТ-Финанс». Свыше 30 млрд руб. было запланировано направить на развитие Национальной службы санитарной авиации.