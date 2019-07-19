«Ростех» привлечет до 100 млрд рублей на гражданские проекты за счет выпуска облигаций

Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Финанс» подготовила первый выпуск биржевых облигаций. Бумаги будут торговаться на Московской бирже, срок их обращения составит до 15 лет. В сообщении «Ростеха» указано, что за счет выпусков облигаций планируется привлечь до 100 млрд руб., средства предполагается направить на «финансирование программ производства продукции гражданского назначения».

«Средства, которые планируется привлечь в результате данного размещения, будут направлены на финансирование программ производства продукции гражданского назначения. В том числе свыше 30 млрд руб. планируется направить на развитие Национальной службы санитарной авиации»,— сообщили в госкорпорации.

Кроме того, средства пойдут на увеличение парка санитарной авиации за счет новых вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации, будут использованы для создания российского лайнера МС-21 и направлены на финансирование программ производства гражданских грузовых автомобилей, реализуемых КамАЗом.