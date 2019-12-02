На новой ГРЭС Сахалина отключился энергоблок

На Сахалинской ГРЭС-2 в первую неделю после торжественного запуска произошла авария, которая привела к «посадке на ноль», то есть прекращению передачи энергии вовне. По данным источников “Ъ”, причиной послужила неполадка в используемой на станции градирне: экспериментальное сооружение, работающее по «сухому» принципу (то есть без испарения большого количества воды, как радиатор в автомобиле), просто замерзло, из-за чего произошел разрыв части трубопроводов и отказ системы охлаждения основного оборудования ГРЭС.

Запуск Сахалинской ГРЭС-2 состоялся 25 ноября, в церемонии приняли участие вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов. Новая станция должна заменить выработавшую свой ресурс станцию в селе Лермонтовка, ее мощность составляет 120 МВт (два энергоблока по 60 МВт каждый), а годовая выработка — 840 млн кВт•ч.

Аварию на ГРЭС-2 подтвердили в «Сахалинэнерго» — компании, которая занимается эксплуатацией электростанции, а также обеспечивает работу старой ГРЭС (находится в стадии консервации) и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В пресс-службе предприятия отметили, что за ноябрь на всех объектах организации произошло 26 технологических инцидентов, в числе которых — отключение энергоблока на ГРЭС.

«По указанному происшествию проводится расследование, определяются причины произошедшего, вырабатываются меры по предотвращению подобных случаев. В настоящий момент Сахалинская ГРЭС-2 работает по диспетчерскому графику и несет заданную нагрузку. Энергетики после отключения энергоблока в оперативном режиме ввели в работу резервное оборудование, что позволило свести к минимуму перерыв в электроснабжении потребителей. Сейчас специалисты проводят углубленное расследование инцидента и выработку технических решений»,— прокомментировали ситуацию в энергокомпании.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск