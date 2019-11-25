«РусГидро» ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2

«РусГидро» запустило Сахалинскую ГРЭС-2, сообщает «РИА Новости». Ввести станцию в эксплуатацию планировалось еще к 2015 году, однако сроки ее готовности несколько раз переносили. Предполагается, что ГРЭС-2 придет на смену старой Сахалинской ГРЭС, которую по окончании осенне-зимнего сезона 2019–2020 годов выведут из эксплуатации и демонтируют.

Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев нажал символическую кнопку пуска на церемонии запуска первой очереди ГРЭС-2. Гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов рассказал, что новая станция успешно прошла комплексные испытания и полностью готова к работе.

Сахалинская ГРЭС-2 была построена в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области. Станция занимает площадь 50 га, электрическая мощность первой очереди составляет 120 МВт. Годовая выработка будет достигать 840 млн кВт/ч. В качестве топлива на ГРЭС-2 будут использовать уголь сахалинских месторождений. Основное оборудование станции включает два турбоагрегата и два котлоагрегата. Полная стоимость проекта станции оценивалась в 21,85 млрд руб.

О финансовых показателях «РусГидро» читайте в публикации “Ъ”.