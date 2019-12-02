СМИ: торговая сделка США и Китая «застопорилась из-за законодательства по Гонконгу»

Торговая сделка между США и Китаем «застопорилась из-за законодательства по Гонконгу», сообщает Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде американского президента Дональда Трампа. По словам собеседников издания, необходимо время, чтобы «успокоить внутреннюю политику» главы КНР Си Цзиньпина.

Ранее господин Трамп подписал два закона, направленных на поддержку протестующих в Гонконге. Так, США будут ежегодно анализировать ситуацию в Специальном административном районе Китая, оценивать там уровень свободы и наказывать ее душителей санкциями. Кроме того, гонконгская полиция лишится возможности закупать в США средства для разгона демонстраций.

По информации Axios, первая фаза сделки с Китаем будет заключена не раньше конца года. Два других источника издания, близких к китайской стороне переговоров, заявили, что остается несколько существенных препятствий. В их числе — то, сколько тарифов отменит господин Трамп, какие механизмы приведут в исполнение соглашение и пр.

Как стало известно накануне, китайские власти настаивают на том, что США должны отменить введенные на товары из Китая тарифы для заключения торговой сделки.

В ноябре Министерство торговли Китая сообщило, что КНР и США договорились о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну. Стороны решили постепенно снижать ранее введенные ограничительные импортные тарифы после подписания первой фазы двустороннего соглашения, сроки заключения которого еще не определены.

Подробнее о торговых переговорах — в материале “Ъ” «США и Китай договорились договориться».