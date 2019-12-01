СМИ: Китай хочет отмены тарифов США в рамках торговой сделки

Китайские власти настаивают на том, что США должны отменить введенные на товары из Китая тарифы для заключения торговой сделки, сообщают источники китайской газеты The Global Times. По словам собеседника Reuters, знакомого с ходом переговоров, представители американской делегации могут посетить Китай после празднования Дня благодарения, который отмечали в США 28 ноября.

Торговая война США и Китая Читать далее

В ноябре Министерство торговли Китая сообщило, что КНР и США договорились о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну. Стороны решили постепенно снижать ранее введенные ограничительные импортные тарифы после подписания первой фазы двустороннего соглашения, сроки заключения которого еще не определены.

Подробнее о торговых переговорах — в материале “Ъ” «США и Китай договорились договориться».